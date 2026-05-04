Conte sorride: contro il Bologna può tornare tra i convocati il suo gioiellino

Conte sorride: contro il Bologna può tornare tra i convocati il suo gioiellinoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli prepara la sfida al Bologna con possibili rientri importanti. Lunedì 11 maggio alle 20:45, al Maradona, Conte potrebbe ritrovare Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto dopo il lungo stop. Ma un'altra buona notizia potrebbe arrivare anche in attacco, quantomeno per la panchina.

In Napoli-Bologna torna Vergara tra i convocati?

Come riporta il Corriere dello Sport, novità anche per Antonio Vergara: “Non è esclusa una possibile convocazione” per il classe 2003, fermo dal 6 marzo per una lesione alla fascia plantare. Un recupero che amplierebbe le soluzioni a disposizione in un momento decisivo della stagione.