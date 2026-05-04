Neres resta ai box: il brasiliano non recupererà per Napoli-Bologna

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Il Napoli si avvicina alla sfida contro il Bologna con qualche novità di formazione. Lunedì 11 maggio alle 20:45, Conte potrebbe rilanciare Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto dopo il rientro tra i convocati a Como.

Due recuperi, uno ancora ai box

Secondo il Corriere dello Sport, “Di Lorenzo potrebbe tornare titolare”, mentre Antonio Vergara “punta alla convocazione e quindi alla panchina”. Nessuna chance, invece, per David Neres: “Non sarà disponibile”, sottolinea il quotidiano. Il brasiliano è fermo dal 17 gennaio dopo l’intervento alla caviglia.