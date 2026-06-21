Di Lorenzo, quale ruolo con Allegri? Il capitano può ricoprire tre posizioni diverse

Di Lorenzo, quale ruolo con Allegri? Il capitano può ricoprire tre posizioni diverseTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:30Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Giovanni Di Lorenzo è vicino al rinnovo di contratto con il Napoli: l'attuale scadenza fissata al 2028 dovrebbe essere postposta al 2029, secondo quanto scritto da Tuttosport. Un segnale di grande fiducia nei confronti di un giocatore che, oltre al rendimento in campo, rappresenta un punto di riferimento anche all'interno dello spogliatoio.

Di Lorenzo, quale ruolo con Allegri?

Resta da capire quale sarà la collocazione tattica scelta da Massimiliano Allegri: Di Lorenzo potrebbe agire da terzino in una difesa a quattro, da esterno a tutta fascia oppure da braccetto destro in un reparto a tre. Intanto il Napoli è pronto a blindare uno dei simboli della sua storia recente.