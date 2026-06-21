Vergara resta! Gli interessi di Como e Tottenham resteranno vani: il Napoli ci punterà
Antonio Vergara resta al centro del progetto Napoli. Nonostante gli interessamenti arrivati negli ultimi mesi, il club azzurro non avrebbe mai preso in considerazione l'idea di cedere il giovane centrocampista offensivo, considerato una delle risorse più interessanti in prospettiva. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il Napoli continua a credere fortemente nel classe 2003, frenato nella scorsa stagione da un infortunio al piede proprio nel momento migliore della sua crescita.
Vergara ha già rinnovato
Le attenzioni di Como e Tottenham non hanno modificato i piani della società, che intende puntare ancora su di lui. La fiducia era stata certificata già dal rinnovo fino al 2030, firmato prima della sua definitiva consacrazione. Le 19 presenze e i 3 gol tra campionato e coppe hanno confermato le qualità del giocatore, che ora punta a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel nuovo Napoli.
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