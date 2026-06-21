Allegri a cena con Spalletti, Carnevali e non solo: "Ma quando firmi col Napoli?"

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Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli. In attesa dell'ufficialità, il tecnico livornese è stato protagonista di una serata all'insegna del calcio a Forte dei Marmi, dove, come racconta il Corriere della Sera, ha cenato allo stesso tavolo con Luciano Spalletti, Adriano Galliani, Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi. Un incontro che inevitabilmente ha fatto spazio anche alle voci di mercato e al futuro dell'allenatore. Tra una chiacchiera e l'altra, ad Allegri sarebbe stata rivolta più volte una domanda: "Max, ma quando firmi con il Napoli?".

Firma Allegri, settimana decisiva

La risposta arriverà presto. Secondo il quotidiano, la risoluzione con il Milan è ormai vicina e lo manderà definitivamente a firmare con il club di Aurelio De Laurentiis. La prossima settimana si preannuncia decisiva per completare gli ultimi passaggi formali e dare il via al nuovo corso azzurro targato Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale