Il Napoli osserva il Mondiale: un azzurro può tornare prima e aggregarsi già a Dimaro
Il Napoli segue con attenzione il percorso mondiale di Scott McTominay, che potrebbe concludersi prima del previsto. Dopo la sconfitta della Scozia contro il Marocco, infatti, l'eliminazione al primo turno è diventata una possibilità concreta. Il centrocampista azzurro ha provato a trascinare i compagni dopo il difficile avvio di gara, senza però riuscire a evitare un'altra serata complicata per la nazionale scozzese.
McTominay torna prima?
In caso di uscita anticipata dal torneo - scrive Il Mattino - per il Napoli arriverebbe una notizia positiva in vista della preparazione estiva. McTominay potrebbe infatti aggregarsi già durante il primo ritiro di Dimaro-Folgarida, anticipando il rientro rispetto agli altri azzurri ancora impegnati al Mondiale. Una prospettiva che permetterebbe al centrocampista di iniziare prima il lavoro con il gruppo e con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri.
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