Lozano ritrovato, dai quotidiani piovono 8: "Lascia a casa il gemello arruffone e rivaluta quei 50mln!"

E' Hirving Lozano il migliore in campo di Napoli-Atalanta. Non solo per la doppietta (terzo e quarto gol della stagione), ma per tutte le doti mostrate e la grande affinità con Victor Osimhen. I quotidiani esaltano il Chucky, che fa incetta di voti positivi. "Ha lasciato a casa il gemello triste e arruffone visto l'hanno passato", scrive La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 8. Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Schiaccia la Dea, si prende la scena, rivaluta se stesso e quei 50 milioni spesi un anno fa per averlo". Mezzo punto in meno da Tuttosport, per il quale il messicano è un calciatore ritrovato.