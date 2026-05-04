Scudetto Inter, Zazzaroni: "Solo il Napoli poteva disturbare, ma troppi infortuni e polemiche"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la vittoria dello scudetto dell'Inter dopo il 2-0 di ieri contro il Parma: "Lo scudetto, questo scudetto, l’ha vinto con merito, l’Inter. È stata più forte degli altri in tutto: dietro, in mezzo, in particolare davanti. Un solo avversario avrebbe potuto crearle qualche disturbo, il Napoli di Conte, ma per mesi ha giocato in sottrazione: infortuni troppi e lunghi, polemiche e i soliti, pallosi dubbi sulla capacità di Antonio di gestire il doppio impegno".

E ancora: "Lo scudetto è tanto di Chivu, scelto dall’Inter dopo il disastro di Monaco e tra mille perplessità. Cristian ha confermato di saperci fare: ha assorbito le tensioni del gruppo trasformandole in un dettato positivo e ottimistico. Ha inoltre aggiunto linee nuove a un tessuto solido. Ed è lo scudetto di Dimarco, per mesi l’esterno “ingiocabile”, fondamentale fornitore di palloni per gli attaccanti, autore di reti e assist, ogni tre angoli un gol. È lo scudetto di Lautaro, il miglior attaccante del campionato, e di Pio, di Thuram e anche di Bonny. Un quartetto che nessun’altra squadra di serie A possiede. È lo scudetto di chi ha creduto di poter fare senza un esterno in grado di saltare l’uomo, lacuna tecnico-tattica che nei primi mesi suggerì non poche sottolineature critiche. È lo scudetto di Barella, Zielinski e Calhanoglu che in fondo si sono alternati coprendosi vicendevolmente".