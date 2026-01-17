Lukaku scalpita, il Mattino: "Medici soddisfatti del percorso, ma vari problemi..."

Il Napoli attende il rientro di Romelu Lukaku. Ieri mattina è stato nuovamente controllato alla Clinica Pineta Grande per capirne di più sul suo attuale stato di salute, annuncia quest'oggi Il Mattino. I medici sono molto soddisfatti del percorso di guarigione, ma i problemi fisici accusati tra le varie tappe hanno complicato il rientro. Il bomber della nazionale belga attende intrepidamente di mettersi a disposizione di Conte, ma non è impossibile rivederlo in forma direttamente a mercato chiuso.

E dal calciomercato Big Rom ha ricevuto diverse proposte ma ha sempre detto no, soprattutto dall’Arabia Saudita che sembrava una possibilità concreta. Che resta una opzione per la prossima estate ma è ancora presto per scoprirlo: dipenderà da lui, dal Mondiale, dal Napoli, da Conte. La scomparsa del papà ha riacceso il desiderio di chiudere la carriera in Belgio, dove ha cominciato. Ma è ancora troppo presto per parlarne, l'obiettivo ora è tornare in campo al più presto.