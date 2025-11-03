Lukaku, sprint finale per il rientro: le ultime
Romelu Lukaku s’è rivisto sabato sera al Maradona, in veste di spettatore di Napoli-Como, insieme con l’agente Federico Pastorello. Big Rom in borghese è soltanto un primo passo verso il rientro, ormai sempre più vicino dopo l’uscita di scena del 14 agosto. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
L’obiettivo è rientrare in campo a dicembre, anche se l’agenda dovrà essere aggiornata di volta in volta. Non è ancora stabilito e neanche chiaro se Lukaku riuscirà a rientrare entro la prima o entro la seconda metà del mese, ma a questo punto è certo che punterà a giocare tutte le competizioni, comprese la final four di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre. Nel frattempo, lavora a Castel Volturno: sprint finale.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro