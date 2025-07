Massima prudenza per Buongiorno, Il Mattino: "L'obiettivo è averlo tra i convocati per il Sassuolo"

vedi letture

Leggera apprensione per Alessandro Buongiorno, i cui tempi di recupero restano ancora incerti. Queste le ultime dal Mattino sulle condizioni del difensore azzurro, fermo dallo scorso 11 aprile, non ha ancora superato i problemi fisici che lo tengono lontano dal campo. Buongiorno è alle prese con una tendinopatia all’adduttore destro, aggravata dall’operazione per la pubalgia.

Lo staff medico del Napoli preferisce non forzare i tempi e continua a monitorare con la massima cautela le sue condizioni. La società resta prudente, anche grazie alla presenza del nuovo arrivato Beukema, pronto a garantire copertura nel reparto arretrato. “L’obiettivo è averlo tra i convocati per la sfida con il Sassuolo, alla prima giornata di campionato, ma qualche dubbio sui suoi tempi di recupero resta” scrive il quotidiano.