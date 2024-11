McTominay dominatore delle classifiche sul fondo: i dati

Il Napoli è la squadra che percorre mediamente più chilometri in Serie A e Scott McTominay è il calciatore che domina la classifica individuale. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Non è un caso, tra l’altro, che in cima a entrambe le statistiche individuali di rendimento ci sia Scott McTominay: è primo in campionato sia per distanza media corsa (7,965 chilometri), sia per distanza media percorsa (11,960 chilometri).

Nella prima classifica c’è anche Lobotka sul podio (terzo con 7,229 chilometri), mentre Gilmour è quarto (7,078 chilometri); in merito alla seconda, invece, all’ottavo e al nono posto ci sono Di Lorenzo (11,186 chilometri) e Anguissa (11,180 chilometri)".