McTominay non incide, Repubblica: "Ci sono due motivi chiari"
Scott McTominay ha inaugurato la stagione con il gol al Sassuolo, poi si è spenta la luce. Non ha più segnato e fatica a trovare a incidere come sa. Ne scrive anche Repubblica oggi in edicola: "Un anno fa gli eroi del Maradona erano stati Romelu Lukaku e Scott McTominay, che per motivi diversi stanno vivendo un momento di difficoltà.
Il bomber belga è infatti infortunato e ritornerà a disposizione nella migliore delle ipotesi a fine anno. Il centrocampista scozzese sta invece smaltendo la sbornia della scorsa stagione (per lo scudetto vinto da MVP della serie A) e paga soprattutto i problemi fisici che lo hanno condizionato in estate, facendogli saltare la famigerata preparazione di Antonio Conte".
