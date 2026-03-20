Hojlund, numeri positivi: è a due gol dal raggiungere il suo record personale

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Il centravanti ha segnato 10 gol in Serie A, suo primato in Italia, oltre a 3 in Champions League e uno in Supercoppa.

Rasmus Hojlund continua a confermarsi uno dei protagonisti della stagione del Napoli. L’attaccante danese è stato finora il colpo più riuscito dell’annata e i numeri lo dimostrano: con 14 reti complessive è già vicino al suo miglior rendimento in carriera e potrebbe raggiungerlo già nelle prossime partite. A sottolinearlo è il Corriere dello Sport: “Ancora un paio di gol e Hojlund eguaglierà il suo record personale. Con uno in più sarebbe festa grande. Non è mai stato così continuo, anche se c’è ancora da lavorare prima di poter brindare”.

Hojlund, che continuità

Il centravanti ha segnato 10 gol in Serie A, suo primato in Italia, oltre a 3 in Champions League e uno in Supercoppa. Numeri che confermano la sua crescita costante. Colpisce anche la continuità: contro il Cagliari sarà la trentunesima presenza consecutiva con il Napoli, la ventinovesima da titolare. L’ultima panchina dall’inizio risale al 3 dicembre in Coppa Italia, proprio contro il Cagliari.