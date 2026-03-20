Scudetto o Champions League? Gazzetta: "Conte pensa in grande, ma non lo dice"

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"All’orizzonte c’è il secondo posto, ma sottovoce il Napoli immagina pure di avvicinarsi all’Inter. Sarebbero sei punti, tanti ma non impossibili”.

A Castel Volturno si lavora con un obiettivo chiaro, ma senza proclamarlo. In casa Napoli la parola scudetto non viene pronunciata pubblicamente, anche se il clima che si respira all’interno dello spogliatoio racconta di una squadra che vuole provarci fino in fondo. Lo rivela La Gazzetta dello Sport, sottolineando come Antonio Conte stia tenendo alta la concentrazione in vista della sfida contro il Cagliari.

Pressione all'Inter

La priorità è vincere per accorciare la distanza dalla capolista Inter, che sarà impegnata domenica sera sul campo della Fiorentina. Un successo permetterebbe al Napoli di portarsi a meno sei, mettendo pressione alla squadra di Chivu e riaprendo scenari che fino a poche settimane fa sembravano lontani.

Conte pensa allo Scudetto, ma non lo dice

Il quotidiano scrive: “In un venerdì che sa di Champions, e magari anche di qualcosa in più, Conte pensa in grande anche se non lo dice. All’orizzonte c’è il secondo posto, ma sottovoce il Napoli immagina pure di avvicinarsi all’Inter. Sarebbero sei punti, tanti ma non impossibili”. Sogni tenuti nascosti, dunque, ma ancora vivi.