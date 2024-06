Meluso, dopo il flop al Napoli può restare in Campania: ci pensa la Juve Stabia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Giuseppe Magalini ormai ad un passo dal Bari, il Catanzaro si muove per coprire la casella del direttore sportivo. Il patron Noto ha pranzato insieme a Matteo Lovisa, giovanissimo ds della Juve Stabia per cercare di trovare una soluzione, anche se in questo momento solo il patron degli stabiesi Angelo Langella può sbloccare l'affare.

Prima però la Juve Stabia deve trovare un sostituto di Lovisa, che ha un contratto con le Vespe fino al 30 giugno 2026. Un sostituto ideale - scrive Tuttosport in edicola questa mattina, potrebbe essere Mauro Meluso, che così non dovrebbe spostarsi di troppi chilometri dopo l’annata al Napoli. Porterebbe esperienza, conoscenza del territorio oltre che ovviamente del mercato (difficile) che attende le vespe obbligate a rinforzarsi per essere performanti anche nel prossimo campionato cadetto. Certo sarebbe una sterzata decisa, ma obbligata: dal giovane Lovisa all’esperto Meluso