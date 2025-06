Mercato Napoli, quanto lavoro in uscita: due big da monitorare tra Arabia e clausola

vedi letture

Non solo acquisti, ma anche diversi addii in casa Napoli. Prova a stilare la lista l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che non esclude anche la partenza di qualche big: Si parte da chi saluta, l’elenco è robusto, tra incognite e altri destini già scritti. Come quelli di Billing e Okafor, ad esempio, arrivati a gennaio e che il Napoli non riscatterà da Bournemouth e Milan. Ai saluti anche Ngonge e Simeone, così come Natan, Lindstrom e Cajuste che erano già partiti la scorsa estate in prestito e non hanno fatto parte del gruppo che ha appena vinto lo scudetto.

Stesso discorso per Folorunsho che a gennaio è andato alla Fiorentina che, però, non ha avuto grande spazio nella seconda parte e quindi i viola non l'hanno riscattato e tornerà dunque alla base. In bilico anche la posizione di Mazzocchi così come quella di Anguissa, tentato dalle sirene arabe dell’Al-Qadisiya, e di Lobotka, che ha una clausola da 25 milioni e dunque un prezzo di cartellino ben in vista. Le pretendenti non mancano: tipo l’Atletico. Tanto lavoro, dunque, non solo in entrata ma anche in uscita.