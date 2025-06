Svolta Osimhen? Per il Mattino sta per chiudere con l'Al-Hilal

Victor Osimhen è sempre più vicino ad un futuro in Arabia Saudita. Come riportato da Il Mattino, l’attaccante nigeriano sarebbe ormai a un passo dalla firma con l’Al-Hilal: il club arabo è pronto a versare l’intera clausola rescissoria da 75 milioni di euro nelle casse del Napoli. Un’operazione che segna l’epilogo di una lunga telenovela di mercato e l’inizio di una nuova era per l’attacco azzurro.

Secondo il quotidiano, non è però l’unico addio in vista. Anche André Frank Zambo Anguissa sarebbe destinato a lasciare Napoli, sempre in direzione Arabia Saudita. Per il centrocampista camerunese si starebbe definendo il trasferimento, segno che l’asse Napoli-Golfo Persico è più caldo in questa estate di calciomercato.