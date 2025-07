Miretti, la pista resta viva: c'è l'accordo con l'agente ma non con la Juve

vedi letture

Il Napoli non ha fretta per l’esterno offensivo: il club si concederà tutto il tempo necessario per individuare il profilo giusto. Tuttavia, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club è al lavoro per assicurare ad Antonio Conte i rinforzi anche negli altri settori del campo con reparti ancora da completare.

Nel frattempo, infatti, resta viva la pista che porta a Fabio Miretti, jolly del centrocampo juventino che stimola la fantasia del club azzurro. Con l’agente l’intesa è già stata trovata, ma tra le due società manca ancora l’accordo sulla valutazione del cartellino. I dialoghi sono in corso e Manna, che conosce e stima il giocatore, potrebbe presto affondare il colpo.