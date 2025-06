Molti estimatori per Caprile: piace al Torino se parte Milinkovic-Savic

Il Torino potrebbe andare su Elia Caprile nel caso di partenza di Milinkovic-Savic. Questa la notizia che arriva dall'edizione odierna di Tuttosport sul portiere di proprietà del Napoli.

"La prima scelta in Italia del dt granata porta a Elia Caprile, 23enne portiere di proprietà del Napoli, che nel primo semestre di quest’anno ha dispensato ottime prove in prestito a Cagliari, risultando decisivo per la salvezza. Il club sardo vanta un diritto di riscatto da 8 milioni e il presidente Tommaso Giulini ha già fatto sapere di avere intenzione di esercitarlo".