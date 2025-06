Raspadori per abbassare il prezzo di Ndoye: Gazzetta lancia l'ipotesi di scambio

Il Napoli accelera per Dan Ndoye e Giacomo Raspadori potrebbe rientrare nell'affare secondo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'esterno del Bologna è uno dei profili più apprezzati da Antonio Conte, ma la valutazione da 40 milioni fatta dai felsinei rappresenta un ostacolo importante.

Per abbassare le pretese economiche, gli azzurri starebbero pensando di inserire Giacomo Raspadori come contropartita tecnica. Un’idea che stuzzica il Bologna, soprattutto perché l’ex Sassuolo ha le caratteristiche ideali per il gioco offensivo di Vincenzo Italiano. Le trattative sono in corso: Ndoye resta un obiettivo concreto.