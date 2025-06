Theo come Osimhen? L'ennesimo no all'Arabia ha fatto infuriare il Milan

Tra Theo Hernandez e il Milan è scontro aperto. Come riportato da Tuttosport, il terzino francese ha respinto più volte le ricche avance dell’Al Hilal, rifiutando un trasferimento che avrebbe garantito al club rossonero un incasso da 30 milioni di euro. Un comportamento che sta creando forte irritazione nella dirigenza milanista, sempre più convinta che si andrà verso un braccio di ferro. In pratica ciò che è accaduto al Napoli con Victor Osimhen.

La posizione del numero 19 è chiara: vuole restare a Milano fino alla scadenza naturale del contratto, fissata al 30 giugno 2026, con l’intenzione di liberarsi poi a parametro zero. Una prospettiva che il Milan vuole evitare in tutti i modi, anche a costo di escludere Theo dal progetto tecnico per spingerlo ad accettare una cessione già quest’estate.