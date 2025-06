Prima Marianucci, poi De Bruyne: quando faranno le visite i nuovi acquisti

vedi letture

La settimana dei nuovi arrivi comincia domani, ma il mercato è iniziato da mesi. Lo scrive l'edizione odierna del Corrierere dello Sport, che ricorda come Il primo acquisto del Napoli era già chiuso da tempo, da quando il ds Manna aveva messo gli occhi su quel giovane difensore che si era fatto notare nelle sue 24 presenze con l’Empoli. Domani sarà il giorno di Luca Marianucci, 20 anni, che dovrebbe sostenere le visite mediche a Villa Stuart prima di diventare ufficialmente il primo tassello del nuovo Napoli di Conte. Un investimento per il futuro, il ragazzone di Livorno, che costerà 9 milioni e firmerà un contratto di cinque anni.

Sulle visite di Kevin De Bruyne: "Stasera scenderà in campo a Bruxelles con il Belgio per la seconda gara delle qualificazioni al Mondiale contro il Galles. Alla prima non era andata benissimo: un paio di pennellate tentate, una strigliata per alzare il pressing, ma la nazionale di Garcia si era fatta riprendere nel finale dalla Macedonia del Nord. Poi, le vacanze. Subito per Lukaku, quasi subito per De Bruyne, che tra domani e mercoledì dovrebbe fare un salto a Roma – sempre Villa Stuart – per le visite mediche".