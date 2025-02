Moviola Gazzetta boccia Fabbri: "Dubbi su due rigori non dati al Napoli"

"Dubbi su due rigori non dati al Napoli" si legge su La Gazzetta dello Sport nella moviola. Non convince l'arbitraggio di Michael Fabbri. Voto 5 per l'arbitro della sfida dell'Olimpico: "Non c'era giallo per simulazione a Politano: Pisilli lo prende al piede appena dentro l'area. Tanti dubbi su McTominay a terra in area: Koné lo spinge col braccio sulla spalla", i due principali errori evidenziati dal quotidiano oggi in edicola.