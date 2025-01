Moviola CdS - Rigore giusto, gol Juve regolare e un solo errore: Chiffi e Var promossi

"Giusto il rigore del 2-1. Thuram era da ammonire". Titola così oggi in edicola il Corriere dello Sport la sua moviola, assegnando un 6 in pagella sia all'arbitro Chiffi che al Var Paterna per la direzione di Napoli-Juventus: "È chiaro ed evidente il fallo di Locatelli su McTominay che Chiffi non ha avuto esitazioni a punire con il calcio di rigore. Nessun dubbio sulla decisione dell'arbitro che, correttamente, non ha ammonito il centrocampista della Juventus perché l'intervento genuino (a cercare il pallone, pur senza prenderlo) depenalizza nell'area di rigore la sanzione disciplinare.

Dal punto di vista dei cartellini l'errore più evidente resta la mancata ammonizione a Thuram al 27' pt. L'arbitro non si è nemmeno accorto del fallo, ma il giocatore della Juventus, che con il piede destro ha deviato il pallone, con la gamba sinistra, alta, ha colpito Anguissa, interrompendone la ripartenza. Sono, invece, corrette le ammonizioni a Cambiaso, Lobotka, Spinazzola e Koopmeiners.

In occasione della rete dello 0-1 Anguissa è rimasto a terra lamentando di aver subito un fallo da Koopmeiners, ma non c'è nessuna infrazione: giusto lasciar proseguire. Regolare anche l'1-1 del Napoli. Al 30' st Lukaku reclama un rigore per fallo di mano di Gatti. Il tocco c'è, ma il braccio del difendente è in posizione congrua con il movimento e dunque non punibile".