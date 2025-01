Moviola Gazzetta - Troppo tempo perso nel finale: Chiffi pecca di personalità

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha analizzato la direzione arbitrale di Chiffi durante Napoli-Juventus: "Qualche difetto di personalità soprattutto nella gestione del tempo perso nel finale, e purtroppo non è il solo, ma Chiffi vede bene le situazioni chiave. È rigore (senza “giallo”) il fallo di Locatelli su McTominay in area. Non è rigore il braccio di Gatti, attaccato al corpo sul tiro ravvicinato di Lukaku".

Spazio anche alla gestione dei cartellini: "Quattro le ammonizioni e ci stanno tutte. Cambiaso commette fallo su Politano al limite dell’area e protesta anche. Lobotka si becca il “giallo” per fallo su Mbangula dopo che è stato concesso il vantaggio. Infine Spinazzola (fallo su Conceiçao) e Koopmeiners (su Simeone). Chiffi decide di far correre e fa bene, ne guadagna la partita e non si vedono scene. Però al 27’ pt quello di Thuram era fallo su Anguissa e ammonizione: l’azione sfugge del tutto".