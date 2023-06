Napoli a Dimaro dal 14 luglio, ma la stagione comincerà prima: la nuova data

Garcia si è fermato a Napoli sia per cercare casa ma anche per mettere a punto logisticamente diverse cose in chiave ritiro

Garcia si è fermato a Napoli sia per cercare casa ma anche per mettere a punto logisticamente diverse cose in chiave ritiro. Intanto sta definendo lo staff che comprenderà anche il preparatore Sinatti e il match analist Beccaccioli (ha già lavorato alla Roma con Garcia) già con Spalletti. Intorno al 12 luglio sarà fissato il raduno dei giocatori a Castel Volturno per le visite mediche. Poi in Trentino, a Dimaro, dal 14 al 25 luglio, a seguire in Abruzzo, a Castel di Sangro, dal 28 luglio al 12 agosto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.