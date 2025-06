Osimhen, un guaio anche per i conti: costa 193mila euro a settimana

vedi letture

Nel pieno delle trattative di mercato in entrate, il Napoli deve fare i conti anche con un nodo spinoso che continua a pesare: Victor Osimhen. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, da domani l’attaccante nigeriano tornerà ufficialmente a libro paga del club partenopeo. Il rientro di Osimhen in azzurro rappresenta un impegno economico considerevole: la SSC Napoli dovrà versare 193mila euro lordi a settimana, una cifra che evidenzia ulteriormente l’urgenza di trovare una soluzione sul fronte cessioni.

Al momento, però, nessun club sembra intenzionato a versare i 75 milioni della clausola rescissoria, lasciando Osimhen in una situazione di stallo che rischia di trasformarsi in un problema strutturale e gestionale per la società. I club più interessati all'attaccante nigeriano restano l'Al Hilal ed il Galatasaray, ancora in attesa di risposte definitive da parte di Osimhen.