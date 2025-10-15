Ngonge ed il riscatto del Torino: "Cairo chiederà sicuramente lo sconto ad ADL"
Quella di sabato 18 ottobre sarà una partita particolare per Cyril Ngonge, attaccante del Napoli passato in estate al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’attaccante belga, oggi elemento chiave nello scacchiere di Marco Baroni, ritroverà i suoi ex compagni al “Grande Torino”. Come riporta Tuttosport, il club granata non ha però alcuna fretta di esercitare il diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro.
Urbano Cairo intende prima valutare l’andamento della stagione del giocatore, protagonista di un avvio incoraggiante ma ancora in cerca di continuità. Solo più avanti, scrive il quotidiano, si potrà entrare nel vivo delle trattative con Aurelio De Laurentiis, con la probabile richiesta di uno sconto sul prezzo concordato. Una consuetudine ormai ben nota quando si tratta di riscatti in casa Torino.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro