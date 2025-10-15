Torino-Napoli, Conte ritrova Baroni: l'ultima vittoria risale a 16 anni fa

di Arturo Minervini
A ricordare il dato statistico è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Sabato Antonio Conte sfiderà il Torino di Marco Baroni, tecnico che non batte (anche per le poche volte in cui lo ha sfidato) dal novembre del 2009. A ricordare il dato statistico è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il primo step, però, si chiama Torino. Il Toro di Baroni, una stagione fa vincitore due volte su tre alla guida della Lazio contro il Napoli: in campionato al Maradona e agli ottavi di Coppa Italia all’Olimpico; dove poi finì in pareggio il bis in campionato. Calcoli alla mano, Conte non batte Baroni da sedici anni: l’ultima e unica volta su quattro risale al 22 novembre 2009, Siena-Atalanta 0-2. All’epoca era il tecnico della Dea". 