Corsera stronca l'Italia di Gattuso: "A Carrarese-Catanzaro, ci si diverte molto di più"
"Con un po’ di sincerità: il livello tecnico è di una modestia imbarazzante. A Carrarese-Catanzaro, ci si diverte molto di più". Così sul Corriere della Sera in merito alla partita Italia-Israele: "Le telecamere inquadrano la tribuna d’onore: i ministri Luca Ciriani e Andrea Abodi, il governatore Massimiliano Fedriga e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Diafani, labbra che si mordono. Un applauso di circostanza anche quando, allo scadere del primo tempo, Retegui ci porta in vantaggio su calcio di rigore.
Pessime sensazioni. Un po’ i tafferugli per le vie della città (segno che la miccia emotiva, e violenta, accesa dalle stragi di Gaza, non accenna a spegnersi): e un po’ anche questa Nazionale, che fatica tremendamente. Con un po’ di sincerità: il livello tecnico è di una modestia imbarazzante. A Carrarese-Catanzaro, ci si diverte molto di più. Ora Gattuso ha buttato dentro Pio Esposito al posto di Raspadori che, pure stasera, ha fatto Raspadori: in pagella 5? O la sufficienza? Boh".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro