Percentuale realizzativa in aumento per il Napoli: le statistiche

La quinta percentuale del campionato. Numeri: 12 gol su 96 tiri. Anche l’Atalanta viaggia al 13%, mentre l’Inter al 14%.

Che media realizzativa sta avendo il Napoli in questa prima parte di stagione? A snocciolare le cifre è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un dettaglio. Ma un dettaglio che evidentemente fa la differenza come la percentuale realizzativa in base ai tiri effettuati: 13% in questo momento, +1% rispetto al trend e alla chiusura della stagione precedente. La quinta percentuale del campionato. Numeri: 12 gol su 96 tiri. Anche l’Atalanta viaggia al 13%, mentre l’Inter al 14%.

In Champions, invece, il Napoli ha realizzato 2 gol in altrettante partite con 13 tiri (uno solo contro il City, 12 contro lo Sporting): 15%, l’indice. Il dodicesimo su trentasei squadre. Nelle ultime settimane, tra l’altro, ha ricominciato a viaggiare a vele spiegate anche Hojlund, subito a segno all’esordio e poi in silenzio per un po’ prima della doppietta in Champions con lo Sporting e il graffio decisivo sulla pelle del Genoa in campionato. Due vittorie: e questi non sono dettagli, sono fatti salienti".