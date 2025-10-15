Caso Largo Maradona, il Comune pronto a convocare i commercianti: le ultime

Oggi alle 11:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Tensione ai Quartieri Spagnoli, dove la Polizia locale di Napoli ha effettuato un blitz a Largo Maradona: sequestrati cinque carretti e un furgone, sanzionati due esercizi commerciali per 5mila euro ciascuno. Denunciato anche un titolare per furto di energia elettrica, scoperto grazie a un allaccio abusivo alla rete.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna Il Mattino, il Comune intende convocare i commercianti della zona per affrontare le criticità emerse. L’area, rilanciata dal murale dedicato a Diego Armando Maradona, attira ormai un flusso turistico enorme che ha portato lavoro e visibilità al quartiere. Le istituzioni, però, ribadiscono: "Le regole devono essere rispettate da tutti". 