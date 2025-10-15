Avanza Marianucci: conferme sulla sua titolarità a Torino

Importanti novità di formazione in vista della sfida di sabato contro il Torino. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte starebbe valutando una mossa a sorpresa per rimpiazzare l’infortunato Amir Rrahmani: il tecnico potrebbe infatti affidarsi a Luca Marianucci lasciando a riposo Sam Beukema. Il motivo è molto semplice: Marianucci non figura nella lista UEFA e dunque non sarà disponibile per la trasferta in Olanda di Champions

Come sottolinea il quotidiano, il tecnico salentino potrebbe puntare su di lui in campionato, considerando che al momento dispone solo di tre centrali di ruolo: Beukema, il recuperato Buongiorno e Juan Jesus. Saranno valutazioni che Conte approfondirà nei prossimi giorni in base alle condizioni del gruppo e alla gestione delle energie.