Mi ritorni in mente: a gennaio pronto un nuovo assalto a Juanlu

Il mercato non è ancora aperto, ma in casa Napoli si comincia già a pianificare il futuro. La società partenopea, insieme ad Antonio Conte, sta valutando le mosse per rinforzare ulteriormente la rosa, con particolare attenzione al reparto difensivo. L’obiettivo è individuare un’alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra, e il nome in cima alla lista resta quello di Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia già seguito durante la scorsa estate.

Lo spagnolo, classe 2003, sta trovando continuità nella Liga: sei presenze e 402 minuti complessivi, con quattro gare da titolare. Numeri che hanno confermato le sue qualità e la fiducia dell’ambiente andaluso. Ad agosto il Napoli aveva già presentato un’offerta da circa 18 milioni di euro più bonus, ritenuta però insufficiente dal Siviglia, mentre al giocatore era stato proposto un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione.

Ora, come riferisce La Gazzetta dello Sport, gli azzurri sarebbero pronti a tornare alla carica. Restano da definire alcuni dettagli, ma non è escluso che il club di De Laurentiis possa tentare un nuovo assalto già a gennaio, nel tentativo di consegnare a Conte un rinforzo prezioso in vista della seconda parte di stagione.