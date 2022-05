Non solo al posto di Insigne: quale altro ruolo può ricoprire Kvaratskhelia nel Napoli

Il primo colpo del Napoli per la prossima stagione sarà Khvicha Kvaratskhelia, un acquisto già pre-annunciato da Aurelio De Laurentiis

Il primo colpo del Napoli per la prossima stagione sarà Khvicha Kvaratskhelia, un acquisto già pre-annunciato da Aurelio De Laurentiis. Ma dove giocherà il georgiano classe 2001? "Essendo ambidestro può giostrare come esterno, oppure agire alle spalle di una prima punta, per sfruttare gli spazi più vicino alla porta", scrive La Gazzetta dello Sport.