Numeri offensivi da migliorare: il Napoli realizza un gol ogni 12 tiri

Focus sui numeri offensivi, decisamente migliorabili, del Napoli in queste prime tre partite di campionato. Lo effettua oggi in edicola il Corriere dello Sport: "5 gol in tre partite, terzo attacco della Serie A alle spalle di Inter (8), Juve e Lazio (6), ma di certo pronto a rimediare soprattutto dopo l’arrivo di Lukaku e la crescita del sistema. La discrepanza tra i 59 tiri provati e i 5 gol segnati è impietosa: uno ogni 12 tentativi, con percentuale realizzativa dell’8.47%.

L’impatto di Romelu con il Parma è stato importante ma l’impressione netta è che la concretezza in area migliorerà di pari passo con la pulizia delle scorie. Non è un caso che la vittoria contro la squadra di Pecchia in pieno recupero dopo 73 minuti a inseguire, di cui 17 senza mai centrare lo specchio nonostante un difensore in porta al posto del portiere espulso, sia stata costruita da due nuovi acquisti. Lukaku e Neres, autori del pari e dell’assist per il 2-1 di Anguissa.