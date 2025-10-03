Nuovo stadio, progettisti ADL hanno fatto modifiche per andare incontro al Comune: i dettagli

Il Napoli ha presentato le proprie controdeduzioni ai rilievi del Comune, segnale che il progetto originario è stato rivisto per accogliere almeno in parte le richieste del Municipio. Una mossa che testimonia la volontà di Aurelio De Laurentiis e dei suoi progettisti di trovare un punto d’incontro con l’amministrazione cittadina.

Il sindaco Gaetano Manfredi non ha mai escluso l’ipotesi Caramanico, ribadendo però che tutto dovrà essere “concretamente fattibile”. Al momento sembra esserci una linea condivisa tra le parti, ma resta l’incognita sulla Conferenza dei servizi decisoria della Zes. L’ultima scadenza per esprimere un sì o un no al progetto è fissata per il 18 ottobre, ma non si esclude un ulteriore slittamento. A riportarlo è Il Mattino.