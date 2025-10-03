Nuovo stadio, summit ADL-Manfredi: il presidente ha informato il sindaco di una mossa

vedi letture

Mercoledì sera, al termine della gara al Maradona contro lo Sporting in Champions League, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi si sono intrattenuti in un colloquio riservato. Al centro della discussione, secondo quanto riportato da Il Mattino, due temi cruciali: il destino dello stadio Maradona e il progetto per il nuovo impianto a Caramanico.

De Laurentiis avrebbe infatti informato il primo cittadino di aver inviato alla Zes le proprie controdeduzioni, necessarie a rispondere alle osservazioni sollevate dal Comune sul piano presentato dal club. Un passo decisivo, che potrebbe incidere sul futuro dell’impiantistica sportiva cittadina e sul rapporto tra società e amministrazione.