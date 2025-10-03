Nuovo stadio, summit ADL-Manfredi: il presidente ha informato il sindaco di una mossa
Mercoledì sera, al termine della gara al Maradona contro lo Sporting in Champions League, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi si sono intrattenuti in un colloquio riservato. Al centro della discussione, secondo quanto riportato da Il Mattino, due temi cruciali: il destino dello stadio Maradona e il progetto per il nuovo impianto a Caramanico.
De Laurentiis avrebbe infatti informato il primo cittadino di aver inviato alla Zes le proprie controdeduzioni, necessarie a rispondere alle osservazioni sollevate dal Comune sul piano presentato dal club. Un passo decisivo, che potrebbe incidere sul futuro dell’impiantistica sportiva cittadina e sul rapporto tra società e amministrazione.
