Occhio al mister X: Napoli sempre attento alle occasioni in uscita dalla Premier

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un colpo a sorpresa all’orizzonte: un nuovo “mister X” sarebbe infatti nei radar del club azzurro nel caso in cui non si riuscisse a concretizzare la trattativa per Dan Ndoye.

“Occhio, poi, all’eventuale altro mister X in agenda, che potrebbe nascondersi sempre tra gli esuberi di Premier. Quello è il mercato preferito dal Napoli in questo momento. E l’affare Scott McTominay di un anno fa spiega benissimo il perché”, scrive il quotidiano.