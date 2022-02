Osimhen alla prova Inter: nei due precedenti ha sofferto e gli manca il colpo nei big match

Non ha un grande score Victor Osimhen nelle sfide contro le big. Vi ha già segnato, sì, ma potrebbe fare di più. E con l'Inter, il prossimo avversario del Napoli, non ha mai brillato. Per questo la prova di sabato sarà importante anche da questo punto di vista per il nigeriano, come sostiene il Corriere del Mezzogiorno:

"Dovrà superarsi perché finora contro le grandi, nelle poche occasioni avute, ha inciso poco. Ha fatto gol nella scorsa stagione contro Lazio e Atalanta, si è procurato un rigore contro la Juventus ma gli manca il colpo nei big-match, nelle giornate che contano di più. Contro l’Inter Victor ha sofferto sia nel pareggio dello scorso campionato al Maradona che a San Siro in questa stagione".