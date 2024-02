Osimhen out col Genoa: Mazzarri ha già scelto il sostituto

Sembra avere le idee chiare Walter Mazzarri qualora Victor Osimhen non dovesse essere della partita sabato contro il Genoa

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sembra avere le idee chiare Walter Mazzarri qualora Victor Osimhen non dovesse essere della partita sabato contro il Genoa. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, "Simeone è in vantaggio su Raspadori, per il Cholito sarebbe un’altra gara da ex.

Garantisce la profondità e maggiore impatto fisico a differenza di Raspadori che è un centravanti di manovra, riesce ad esprimersi in maniera brillante se la squadra riesce ad essere corta, a giocare con triangolazioni negli spazi stretti senza dare punti di riferimento".