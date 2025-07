Partenza verso Castel di Sangro: oggi subito allenamento a porte aperte

Il Napoli è pronto a spostarsi da Castel Volturno a Castel di Sangro, dove resterà fino al 14 agosto. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la partenza della squadra è fissata per le 10.45, con arrivo previsto attorno all’ora di pranzo. Nel pomeriggio, alle 17.30, è in programma il primo allenamento a porte aperte allo stadio Teofilo Patini, che ospiterà anche le tre amichevoli internazionali in calendario.

Scrive il quotidiano: "La squadra di Antonio Conte sfiderà domenica alle 19 i francesi del Brest, il 9 agosto gli spagnoli del Girona e, per chiudere, il 14 agosto i greci dell’Olympiacos (quest’ultima alle 20). Tutti test utili per dare continuità al lavoro avviato a Dimaro. Nelle due settimane a Castel di Sangro non mancheranno le occasioni di incontro con i tifosi: sessioni di autografi, eventi in piazza e iniziative promozionali, oltre al calore del pubblico atteso in massa nell’Alto Sangro".