Per la Gazzetta, Sozza è da 6,5: "E Lukaku ha rischiato il rosso su Bondo"

Voti differenti per l'arbitro Sozza, in campo per Napoli-Milan. Se per il Corriere dello Sport la sua prova è stata da 5.5, per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è stata da 6,5, voto complessivo dato alla sestina arbitrale.

Nella moviola si legge: "Al 40' entrata molto al limite di Lukaku su Bondo: il piede del belga impatta e striscia, senza affondare, la caviglia del milanista, giallo certo ma anche un rischio-rosso grosso così per i tacchetti esposti. Al 23' giusto il rigore: Billing perde tempo e spazio, Theo viene affondato con incrocio di gambe netto".