Poco minutaggio alle seconde linee: Folorunsho e Zerbin i meno utilizzati

Focus sull'altro Napoli, quello che per ora giace perlopiù in panchina, sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gilmour ha raccolto 111 minuti in stagione, è partito titolare solo in Coppa Italia con il Palermo, nelle idee di Conte potrà anche affiancarsi a Lobotka in caso di necessità. Ngonge, appena convocato dal Belgio, è stato citato perché la doppietta al Palermo ha fatto rumore, ha confermato le sue doti, d'altronde fu scelto in prima persona da De Laurentiis che investì venti milioni a gennaio per acquistarlo dal Verona.

Sono in attesa anche Raspadori, 337', così come Simeone (233') e, ancora, Juan Jesus (169') e, soprattutto, Rafa Marin, appena 90' con il Palermo aspettando il debutto in Serie A. Nella classifica dei giocatori meno impiegati Folorunsho (17') e Zerbin (33')".