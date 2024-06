Presentazione Conte, quasi tutto definito: scelta la location e spunta la data

Il Napoli ha scelto una location di grande impatto: Palazzo Reale, uno dei luoghi iconici di Napoli con la splendida Piazza Plebiscito sullo sfondo

“Amma faticà”, il messaggio lanciato ieri da Antonio Conte nella prima sortita ai media ufficiali del Napoli. Il lavoro è del resto il suo manifesto. Ecco perché non vede l’ora di cominciare e probabilmente tra lunedì e martedì visiterà già il Konami Training Center di Castel Volturno (già visitato dieci anni fa ai tempi di Rafa Benitez), come fatto dal suo preparatore ieri.

Per la presentazione ufficiale, invece, bisognerà ancora aspettare. Secondo Repubblica, il Napoli ha scelto una location di grande impatto: Palazzo Reale, uno dei luoghi iconici di Napoli che profuma di storia con la splendida Piazza Plebiscito sullo sfondo. L’accordo va soltanto formalizzato, ma c’è già una prima ipotesi per quanto riguarda la data, prevista mercoledì 26. L’attesa della città è spasmodica: gli appassionati non vedono l’ora di abbracciarlo.