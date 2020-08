PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Gabriel all'Arsenal, Giuntoli su Sokratis. Fiori nello staff di Gattuso"

Apertura al mercato del Napoli in prima pagina sull'edizione Campania de Il Corriere dello Sport: "Napoli in difesa c'è Sokratis. Gabriel ha firmato con l'Arsenal, adesso Giuntoli si concentra sul centrale greco. Sondaggi con il Lilla per Bradaric e Soumaré. Nuovo preparatore dei portieri: Fiori". Spazio a centro pagina alla sconfitta dell'Inter in finale di Europa League e alle dichiarazioni di Conte nel dopo gara: "Il futuro con o senza di me. Grazie Zhang però a tutto c'è un limite".