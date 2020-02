PRIMA PAGINA - CdS Campania: "La prova della verità", svelato il tridente

"La prova della verità" si legge in prima pagina sull'edizione odierna campana del Corriere dello Sport. Stasera arriva il Torino e Gattuso si aspetta una prova stile Barcellona per tornare a fare punti in campionato al San Paolo. In attacco si affiderà a Milik con Insigne e Politano. In alto possibile nuovo stop per il coronavirus mentre in primo piano c'è anche un'intervista al ct Mancini.