MULTIMEDIA VIDEO - "SAN PAOLO, BELLISSIMO E LEGGENDARIO", IL BARÇA MOSTRA UN TOUR COMPLETO AI SUO TIFOSI Sale l'attesa per la sfida di Champions tra Napoli e Barcellona, match valevole per gli ottavi di finale. Sale l'attesa per la sfida di Champions tra Napoli e Barcellona, match valevole per gli ottavi di finale.