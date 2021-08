PRIMA PAGINA - Cds Campania: “DeLa vede Insigne”

"DeLa vede Insigne”, il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica l'apertura a Lorenzo Insigne. "Il futuro del capitano si decide nel ritiro di Castel di Sangro. Trattativa da sbloccare: Napoli e Lorenzo cercano l'accordo. Dopo il trionfo con l'Italia all'Europeo, il fantasista e il presidente si sono incontrati ieri nell'albergo. Ecco le mosse per avvicinarsi al rinnovo". In taglio alto si parla dell'annuncio di Valentino Rossi del suo ritiro al termine della stagione: "Non Vale". In basso l'addio al Barcellona di Messi.